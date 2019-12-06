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رياضة

العين والنصر يتأهلان لنصف نهائي كأس الخليج العربي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:52 م
العين والشارقة
العين والشارقة
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إسماعيل محمود
تأهل نادي العين لدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي الإماراتي، وذلك بعد فوزه على نادي الشارقة، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور ربع النهائي.

افتتح التوجولي لابا كودجو التسجيل للعين، في الدقيقة الثامنة، قبل أن يؤكد محمد عبد الرحمن فوز فريقه، ويؤمن تأهله للمربع الذهبي، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ولحق فريق النصر بنادي العين في دور نصف النهائي، وذلك بعد فوزه على نادي الفجيرة، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب حبيب فردان، في الدقيقة 44 ، ليطير بفريقه لدور نصف النهائي.
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