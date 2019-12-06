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توك شو

المستشار الثقافي الصيني: قرأت كثيرا لـ نجيب محفوظ.. والأدب العربي منتشر في العالم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:01 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
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توك شو
قال المستشار الثقافي الصيني، "شي بوه وين"، إنه انضم لمعهد العلوم الإسلامية بعد إنهاء المرحلة الثانوية مباشرة، كما درس أيضا اللغة العربية والأدب العربي وحصل خلالها على شهادة الماجستير.

وتابع "المستشار الثقافي الصيني"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي" في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد"، أنه قرأ كثيرا للأديب المصري الراحل "نجيب محفوظ"، حيث كان محبا للأدب العربي والمصري بشكل خاص.

وأشار إلى أن "ألف ليلة وليلة" تعد من أبرز الأعمال الأدبية العربية البارزة، منتشرة بكل أنحاء العالم، لافتا إلي أن هناك على الأقل 10 طبعات منها في الصين.

ونوه "المستشار الثقافي الصيني"، إلي أن دراسته كانت مرتبطة للغاية بكونه مسلم صينيِ، وقد تعلم بعض من كلام اللغة خلال دراسته الأولى، مؤكدا ان هناك ملايين من الصينيين معتنقي الدين الإسلامي.
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