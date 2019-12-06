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فن

فستان قصير | مريم عامر منيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:06 م
عامر منيب وابنته
عامر منيب وابنته مريم
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سعيد فراج
نشرت مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، صورة حديثة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها ترتدي فستان سهرة أنيقا، أزرق اللون وقصيرا.

ولم تعلق مريم عامر منيب على صورتها الجديدة، التي نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات المعجبة بالصورة، من المتابعين.

من جهة أخرى، حققت أغنية «عامل ايه في حياتك» لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، نسبة مشاهدة عالية بعد طرحها بايام حيث وصلت المشاهدات الى 4 ملايين، لتكون صاحبة الفيديو الغنائى الاعلى مشاهدة حتى الان ،وياتى ترتيبها الاولى ، لتتقدم بذلك على عدد من مطربى الصف الاول فى نسب المشاهدة عبر يوتيوب وعلى رأسهم حكيم وعمرو دياب المتواجدين فى القائمة باغان اخرى.

أغنية عامل إيه في حياتك عبارة عن دويتو بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.

الأغنية عبارة عن حوار تخيلي بين الأب الراحل وابنته، وجمعت كلماتها مقطعا من صوت عامر منيب، يقول فيه: «عامل ايه في حياتك يا حبيبي طمني عليك دا انا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك»، لتجيب عليه «مريم» في مقطع آخر، قائلة: «اطمن يا حبيبي عليا والله بخير .. أنا شايفاك دايما حواليا مش ناقص غير .. حضنك وشوية حنية وحشوني كتير».

الأغنية من كلمات: تامر حسين، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي: أحمد عادل، ومكساج: هاني محروس، وإخراج: خالد الشوربجي.
فستان قصير | مريم عامر منيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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