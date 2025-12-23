أخبار التوك شو| مصر تؤكد صون أمن سوريا.. ومستقبل أسعار اللحوم الحمراء.. ومفاجأة بالذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير الخارجية يؤكد أهمية زيارة الرئيس التركي أردوغان المرتقبة إلى مصر

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن هناك اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي حول دعم العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الخارجية، إن اتصال عبدالعاطي ونظيره التركي تناول الترتيبات الجارية لزيارة أردوغان إلى مصر خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٦ لترؤسه مع الرئيس السيسى الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.



وأكد وزير الخارجية أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة إلى مصر في البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية خلال الفترة الأخيرة والتطلع أن تسهم فى دعم التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري.

طبيب يوضح الفرق بين الإيدز ومرض نقص المناعة



أكد الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الذكورة بطب قصر العيني، أن هناك فارقا بين مرض نقص المناعة، والإيدز، موضحًا أن المرض نفسه يسمى HIV، فالإيدز هو تطور لـ مرض نقص المناعة.

وقال فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، أنه لا يوجد علاج ينتج عنه شفاء كامل من المرض، لكن تم التوصل لـ 4 أدوية متخصصة في أن يعيش الشخص ويكون هناك تقليل للفيروس، لكن لا يوجد علاج شافى بنسبة 100%.

وأضاف أن هذا المرض ينتقل من الدم، ونصح بأن يستخدم كل شخص الأدوات الصحية بشكل شخصي، فمن يستخدم مكنة الحلاقة، يجب أن تكون شخصية.



مصر تؤكد ضرورة صون أمن سوريا ووحدة أراضيها



عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا ، وتغليب مسارات التهدئة والحوار، ومصر تحذر من تداعيات اشتباكات حلب على أمن واستقرار سوريا.

وأكدت مصر ، الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين في سوريا، و مصر تؤكد ضرورة صون أمن سوريا ووحدة أراضيها.



استعدادات لبدء المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.. تفاصيل



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة الأخير تابع الاستعداد لتنفيذ للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال استعراض احتياجات المحافظات المختلفة التي ستُدرج ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتم حاليًا مراجعة حالة المنشآت والوحدات الصحية في محافظات المرحلة الثانية حتى تستوفي معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن محافظة الإسكندرية أيضًا ستخضع لعملية التقييم بحيث يتم تحديد مدى إمكانية إدراجها ضمن المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.



تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات جديدة ..«الصحة» توضح| فيديو



أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك اهتمامًا وتوجيهًا رئاسيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد ممكن من المحافظات، بما يضمن استفادة أوسع للمواطنين من خدمات المنظومة.

5.2 مليون مستفيد في 6 محافظات بنسبة تسجيل 82%

وأوضح عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، تبدأ من الكشف والعلاج داخل وحدات الرعاية الأولية، مرورًا بالإحالة إلى المستشفيات عند الحاجة، وتشمل جميع التخصصات الطبية دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.



طقس شديد البرودة يضرب البلاد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، بينما تعود الأجواء شديدة البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



سحب منخفضة ورذاذ خفيف

وأوضحت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك سحبًا منخفضة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد ارتفاعات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6708 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم





سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.51 جنيه للبيع و47.41 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.78 جنيه للبيع، و55.66 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.85 جنيه للبيع، 63.69 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.67 جنيه للبيع، و12.64 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر اليوان الصيني 12.93 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.

مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة.. مفاجأة للمواطنين



يتساءل العديد من المواطنين عن مستقبل أسعار اللحوم الحمراء في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وقد ظهرت تصريحات متباينة حول التوقعات، حيث تشير بعضها إلى انخفاض بنسبة تصل إلى 10%، بينما تتوقع تصريحات أخرى حدوث ارتفاعات، في هذا التقرير، نستعرض جميع التفاصيل المتعلقة بهذه التصريحات.

وقدم برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عبيدة أمير ونهاد سمير، فقرة خاصة عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن الأيام الحالية هناك اقبال على الدواجن، وهناك انخفاضات متوقعة بأسعار اللحوم الحمراء.



أجواء شديدة البرودة وفرص أمطار .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر طقسًا شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء شبورة مائية خلال الفترة من 3 إلى 9 صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار

تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق حلايب وشلاتين.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.