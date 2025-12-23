طبيب يوضح الفرق بين الإيدز ومرض نقص المناعة

أكد الدكتور أحمد فوزي، أستاذ الذكورة بطب قصر العيني، أن هناك فارقا بين مرض نقص المناعة، والإيدز، موضحًا أن المرض نفسه يسمى HIV، فالإيدز هو تطور لـ مرض نقص المناعة.

وقال فوزي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلاميين عبيدة أمير ونهاد سمير وأحمد دياب، أنه لا يوجد علاج ينتج عنه شفاء كامل من المرض، لكن تم التوصل لـ 4 أدوية متخصصة في أن يعيش الشخص ويكون هناك تقليل للفيروس، لكن لا يوجد علاج شافى بنسبة 100%.

وأضاف أن هذا المرض ينتقل من الدم، ونصح بأن يستخدم كل شخص الأدوات الصحية بشكل شخصي، فمن يستخدم مكنة الحلاقة، يجب أن تكون شخصية.

مرض الإيدز ينتقل عن طريق الدم

وأوضح أن مرض الإيدز ينتقل عن طريق الدم، وأن التصنيف الأول لهذا المرض يكون من خلال العلاقة الجنسية غير السليمة، ولذلك ننصح الشباب المقبل على الزواج بعمل الكشف الطبي إذا كانت له علاقات غير صحية قبل الإقدام على الزواج.