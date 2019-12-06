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مرأة

لعلاج أسرع .. 3 نصائح يجب على مريضة تكيس المبايض اتباعها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:32 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إنه لا يوجد غذاء معين لمشكلة تكيس المبايض، ولكن فقدان الوزن أمر ضروري لمواجهة تكييس المبايض.

وأضافت سهام سوقية، خلال تصريح لـ صدى البد، أن النظام الغذائي الصحي بجانب الأدوية التي تساعد في علاج تكيس المبايض؛ يسرع من عملية الشفاء.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بضرورة اتباع ما يلي:

- ريجيم صحي.
- الالتزام بالادوية.
- الصبر أثناء الريجيم.
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