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رياضة

كأس مصر | الترسانة يقصي إنبي ويضرب موعدًا مع الأهلي في دور الـ 16

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:38 م
كأس مصر
كأس مصر
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إسماعيل محمود
حقق نادي الترسانة مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بإقصائه نادي إنبي من دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ، بفوزه عليه بضربات الترجيح 4-3.

وكان نادي إنبي قد تفوق على نادي الزمالك في آخر مبارياته في الدوري الممتاز ، بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة على ملعب بتروسبورت في الخامسة والنصف من مساء اليوم، معقل الفريق البترولي ، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

لم يستطع أي فريق من هز شباك الآخر ، وكان إنبي الأقرب من التسجيل، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الترسانة، ليتوجه الفريقان لضربات الترجيح.

واستطاع نادي الترسانة حسم ضربات الجزاء لصالحه، بنتيجة 4-3، حيث أهدر كل فريق ضربتين ترجيحيتين، قبل أن يهدر الفريق البترولي ركلة الجزاء السادسة، ليتأهل الترسانة لدور الـ 16 ، مقصيًا الفريق البترولي.

وبهذه النتيجة، ضرب نادي الترسانة موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ 16 ، وذلك بعد فوز الأخير على نادي بني سويف 3-1 في دور الـ32
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