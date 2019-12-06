كأس مصر | الترسانة يقصي إنبي ويضرب موعدًا مع الأهلي في دور الـ 16

حقق نادي الترسانة مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بإقصائه نادي إنبي من دور الـ 32 لبطولة كأس مصر ، بفوزه عليه بضربات الترجيح 4-3.



وكان نادي إنبي قد تفوق على نادي الزمالك في آخر مبارياته في الدوري الممتاز ، بهدفين مقابل هدف.



وأقيمت المباراة على ملعب بتروسبورت في الخامسة والنصف من مساء اليوم، معقل الفريق البترولي ، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.



لم يستطع أي فريق من هز شباك الآخر ، وكان إنبي الأقرب من التسجيل، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الترسانة، ليتوجه الفريقان لضربات الترجيح.



واستطاع نادي الترسانة حسم ضربات الجزاء لصالحه، بنتيجة 4-3، حيث أهدر كل فريق ضربتين ترجيحيتين، قبل أن يهدر الفريق البترولي ركلة الجزاء السادسة، ليتأهل الترسانة لدور الـ 16 ، مقصيًا الفريق البترولي.



وبهذه النتيجة، ضرب نادي الترسانة موعدًا مع النادي الأهلي في دور الـ 16 ، وذلك بعد فوز الأخير على نادي بني سويف 3-1 في دور الـ32