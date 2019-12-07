حواديت شبرا وشوارعها.. ماذا تعرف عن حي الجدعان وسبب تسميته



لكل اسم حكاية وحكايتنا اليوم ستكون عن شبرا مصر ، ذلك الحي العريق الذي لا يكاد يسقط اسمه على أذن أي مصري إلا ويكون على علم به ، ولكن متى ظهر الحي وماذا تعنى كلمة شبرا؟.



حكاية الاسم

شبرا أو شبرا مصر هي أكبر أحياء القاهرة سكانا وتقع في شمالها وتعني كلمة شبرا باللغة القبطية العزبة أو القرية.



شبرا كاسم يرجع إلى اللغة المصرية القديمة، وانتقل إلى اللغة القبطية، وأصل الاسم "جوبرو"، ومعناها الكوم أو التل ، ثم حُرفت إلى "شبرو"، ووردت في كتاب "أحسن التقاسيم" للمقدسي، وفي "نزهة المشتاق" للإدريسي باسم "شبره".



ذكرها الإدريسى باسم "سيروا" فقال : وبأسفل الفسطاط ضيعة سيروا وهى ضيعة جليلة ... يعمل بها شراب العسل وهو مشهور فى جميع الأرض، كما قال عنها "شبره"..فى نسخة أخرى.



جزيرة الفيل

كانت شبرا عبارة عن جزيرة وسط النيل وكان يطلق عليها جزيرة الفيل ولكن اندمجت بالارض الشرقية للنيل وشكلت أرض شبرا وروض الفرج.



قصر محمد على

بدأت حكاية شبرا في العصر الحديث حينما قرر محمد على باشا والى مصر عام 1827 ببناء قصر على النيل فى مكان هادئ ومريح فاختار له مهندسوه هذا المكان والذي تم تحويل جزء منه لكلية الزراعة التابعة لجامعة عين شمس حاليا.



الترعة البولاقية

أمر محمد على بشق شارع مستقيم من قصر عابدين إلى قصر شبرا وأمر بزراعة أشجار الجميز والمانجو على جانبيه ثم أمر بحفر ترعه لرى أشجار شارع شبرا وحدائق القصر وكانت هذه الترعة البولاقية.



كان الشارع يمر بقريتين صغيرتين قبل أن يصل إلى قصر شبرا وهى جزيرة بدران (أرض مرتفعة لا تغطيها مياه الفيضان) ثم منية السيرج (قرية مشهورة بصناعة زيت السمسم المسمى زيت السيرج).



شارع العطار

وعن أبرز شوارعها شارع البعثة وسمى ذلك لتمركز بعثة الرهبان الكاثوليك فيه ،وشارع العطار : هو فى الأصل عزبة الحاج محمد هرمس كبير العطارين وورث ابنه ايوب المهنة عن والده وصارت المنطقة التى بنى فيها بيته هى أرض أيوب ، أما شارع قبة الهواء ضمن أبعادية قصر قبة الهواء (مصنع الخنازير حاليًا) وهو قصر حريم عمر طوسون و السبتية حي اليهود وكانوا يغلقون تجارتهم يوم السبت ولهذا تم تسميته بالسبتية.



أوسع شارع فى مصر

أمر محمد على الأعيان والأمراء ببناء قصور لهم في ضاحية شبرا، وكان شارع شبرا هذا الوقت أوسع شارع فى مصر وكان الأمراء والأميرات يتنزهون على ظهور الخيل وعربات السوارس ، وأول من بنى قصره فى المنطقه هو الأمير "حيدر دولتيان" وهو الآن مدرسة الخلفاوى بنات بشارع دولتيان حاليا ، ثم أمير الخزانة "عبد الرحمن الخازن دار" الذى بنى قصرًا ومسجدًا (القصر اليوم هو كنيسة سانت تريزا) ثم بنى محمد على قصرًا لأخته الأميرة "أنجه هانم" ، واستمر الأعيان فى بناء القصور لكن أشهرهم هو قائد جيوش السلطان سليم أحمد خمارويه.



أحمد حلمي

الكثير يتسائل عن منطقة أحمد حلمى ، فتم تسميتها نسبة الى الشاعر والكاتب المعروف وأول رئيس تحرير لجريدة الوفد وجد الشاعر صلاح جاهين ، و أما فيكتوريا نسبة إلى أرض قصر فيكتوريا الفرنسية خليلة أمير الجيوش خمارويه.



البابا شنودة

في الأربعينيات من القرن الماضي، عاش نظير جيد روفائيل شبابه في منطقة مسرة بشبرا وقد كان روفائيل كثير القراءة، وواسع الاطلاع، مما أهله للانتماء لذلك الجيل الأول من الرهبان الجامعيين من أصحاب التخصصات العلمية المختلفة، وبعدها قاد الكنيسة المصرية على مدى 41 عامًا، تحت إسم البابا شنودة.



شبرا كان حي المفكرين والأدباء والفنانين أبرزهم الشاعر إبراهيم ناجى والمفكر جمال حمدان والفنان الكوميدى على الكسار والفنانة مارى منيب والفنانة عقيلة راتب والفنانة الراحلة سعاد نصر والفنان الراحل سراج منير والفنان الراحل محسن سرحان والفنان الراحل بليغ حمدى والفنان القدير يوسف شعبان والفنانة بوسى و المخرج خيرى بشارة والفنانة شيرين وولدت به المطربة العالمية الراحلة داليدا، كما يطلق عليه الان حي الجدعان.

