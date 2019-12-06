من لبنان.. صوفينار تشعل انستجرام بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت صوفينار وهي ترتدى تيشيرت وبنطلون باللون الاسود وعلقت قائلة" لبنان وجمالها"



وتركت صوفينار شعرها الطويل منسدلًا بطريقة أنيقة، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية مع أحمر شفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.



يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.





كان احدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.