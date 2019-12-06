إخلاء قاعدة باتريك الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية بعد تهديد بوجود قنبلة

أخلت السلطات الأمريكية أجزاء من قاعدة باتريك الجوية في ولاية فلوريدا، اليوم الجمعة، وذلك بعد ورود تقارير عن تهديد بوجود قنبلة.



وفقا لصحيفة "فلوريدا توداي" فإنه لم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات عن الحادث، موضحة أن قوات الأمن والكشف عن المتفجرات وصلت المكان.



ويأتي هذا الحادث فور وقوع إطلاق نار على قاعدة بحرية في بينساكولا خلف أربعة قتلى في وقت سابق الجمعة.



كانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة عسكرية في فلوريدا هو طالب سعودي.



وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة بحرية جوية بفلوريدا هو طالب بمجال الطيران من المملكة العربية السعودية، مضيفة أن السلطات تحقق فيما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالإرهاب.



وذكرت أن عسكريين من مختلف أنحاء العالم يحضرون لتلك القاعدة في بينساكولا.



وفتح الطالب النار على مبنى الفصول الدراسية صباح يوم الجمعة، حيث أسفر الهجوم عن 4 قتلى بينهم المهاجم، كما أصيب عدد من الأشخاص جراء الحادث.