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فن

متنكرة في شكل رجل | منى هلا تصدم متابعيها في أحدث ظهور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:30 م
منى هلا
منى هلا
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سعيد فراج
نشرت الفنانة منى هلا، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، ظهرت فيه متنكرة في شكل رجل، بشعر قصير ولحية خفيفة، لتمازح بهذا الفيديو متابعيها.

وعلقت منى هلا، على الفيديو بطريقة كوميدية قائلة: «شكل هيثم ابن خالتى بالظبط و الله .. كل شوية فراس يقلبنى حد تانى تعبت».

من جهة أخرى، تواصل الفنانة مني هلا تصوير دورها في مسلسل " ليالي الشمال" مع النجم فراس إبراهيم ، حيث شاركت جمهورها بنشر فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد.

المسلسل يتم تصويره بين السويد ولبنان، وهو من إنتاج الفنان فراس إبراهيم.

مسلسل "ليالي الشمال" تدور قصته حول اللاجئين السوريين في أوروبا، وهو من تأليف وإخراج عماد النجار، وبطولة باسم مغنية، فراس إبراهيم، مازن معظم، زيد السيد، ليث مفتي.


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