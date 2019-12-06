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رياضة

ماذا قال رينيه فايلر عن الفوز بثنائية على الهلال السوداني وأداء لاعبي الأهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:50 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق حقق المطلوب وحصد 3 نقاط مهمة اليوم أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف فايلر فى المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الهلال السوداني ان الفريق استحوذ على أغلب فترات المباراة التى شهدت استقبال شباكنا هدفًا فى نهاية اللقاء مؤكدًا أن الأهلي أهدر العديد من الفرص خلال المباراة.

وأوضح أنه كان يتمنى أن يتم ترجمة بعض الفرص التي حصل عليها الفريق في المباراة إلى أهداف ولكن في النهاية تحقق المطلوب بحصد النقاط الثلاث فى مشوار دور المجموعات.

وأشار فايلر إلى أنه توقع الاداء الدفاعي من جانب الفريق السوداني مؤكدًا أنه لم يندهش من تكتلات فريق الهلال الدفاعية طوال فترات المباراة.

وذكر فايلر أنه سعيد بالمستوى الجيد الذي قدمه محمد مجدى أفشة لاعب الفريق فى مباراة اليوم مشددًا على أنه لا يرغب في عقد أي مقارنات بين لاعبي الأهلي وأي لاعبين آخرين خاصة وان كل فترة ولها ظروفها وملابساتها.

واكد المدير الفني للأهلي أنه سعيد بالأداء الذي يقدمه مدافعي الفريق مؤكدًا ان الفريق تعرض لخسارة لاعب فى مباراة النجم الساحلي الأولى بدور المجموعات الجمعة الماضى بعد طرد أيمن أشرف فى قرار تحكيمي اثار الكثير من اللغط مشددًا على ان كرة القدم الحديثة تعتمد على انطلاقات المدافعين من الخلف وبالتأكيد هو راض عن مستوى مدافعي الفريق.

وقال إن الدفع بـ مروان محسن فى نهاية المباراة يأتي وفقًا للرؤية الفنية له مشيرا إلى أن جميع اللاعبين يجب أن يكونوا على أتم الاستعداد للتواجد فى المباريات ،وفيما يتعلق بقيد سعد سمير فى القائمة الأفريقية أكد أنه جاء بعد تعافي اللاعب من الإصابة .

وأضاف أن تأخر الدفع بالانجولي جيرالدو فى التغيير الثاني جاء بسبب إصابة حارس مرمى الهلال السوداني الذي استغرق وقتا طويلا قبل مغادرته الملعب مؤكدًا انه كان ينتظر اتضاح الرؤية قبل الدفع باللاعب الأنجولي.

يذكر ان الاهلي فاز اليوم على الهلال السوداني 2-1 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.


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