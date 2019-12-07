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رياضة

قمة سلبية للدورى الإيطالى بين إنترميلان وروما

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهت قمة الدوري الإيطالي بين انتر وروما بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ15 على ملعب سان سيرو.

وأضاع رجال المدرب أنتونيو كونتي العديد من الفرص خاصة من الثنائي الهجومي لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو، وسط تألق حارس روما أنتونيو ميرانتي.

وسيكون الانتر أمام خطر فقدان الصدارة التي قد تعود ليوفنتوس غدا من بوابة المباراة الصعبة أمام مضيفه لاتسيو.

نتيجة التعادل رفع رصيد انتر لـ38 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما صد روما للمركز الرابع بـ29 نقطة.
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