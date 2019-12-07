واحد مننا.. الخطيب يتصدر تويتر بعد نزوله للجماهير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد نزوله الى ارض الملعب وحل الازمة بين الأمن بالاستاد و المشجعين بسبب الهتافات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏ولما الجمهور بدأ يهتف ويقول بيبو بيبو .. قالهم لا اهتفوا للفريق



رئيسنا وأسطورتنا ‎#الخطيب ♥



‏يتحامل على نفسه من أجل الأهلى ، من أجل الجمهور ، وكأنه حين يتعلق الأمر بالكيان الأهلاوى ينسى ما به من مرض ولا يشعر إلا بحبه للأهلى ولجمهوره العظيم ✋❤

الخطيب اسطوره لن تتكرر ❤

‎#الخطيب



‏‎#الخطيب واحد مننا

الخطيب عارف قيمتنا وحبنا

مزعلش ونزل لتراك الملعب

وقال فرقتتا الاول . نحافظ على رئيسنا





‏‎#افريقيا_يا_اهلي



مش قادر تمشي علي رجلك ومطلوب انك ترتاح وتنسي كل ده وتروح تدعم ناديك اللي انت رئيسه اللي محدش هيلومك لو مروحتش

عظيمة اوي اللقطة

والاعظم ان الجماهير تهتف باسمك وانت تقولهم اهتف للنادي

مش لاقي كلمة شكر اقولها لاسطورتنا وفخرنا محمود الخطيب

‎#الخطيب





‏‎#الخطيب

انت حامي الكيان

انت بيبو الزمان

انت العشق اللي جاي واللي كان



بيبو ... بيبو .... الله يا خطيييييييييييييب ♥





‏الملعب ملعبنا

واللى مش عاجبه يفارقنا

‎#الخطيب اعظم ما انجب الاهلى

ىبنا يشفيك يا ‎#بيبو



‏‎#الخطيب

والله يتشال فوق الراس

اعظم ما انجبت مصر لاعبا واداريا

مش هنعرف نعوضه افرحوا برئيسكم



‏لما الخطيب نزل للجمهور، وعمل اتصالاته وخرج الناس اللي اتمسكت وأدوات الجمهور رجعت مكانها والمدرج بقى بتاع الجمهور .. جمهور الأهلي قرر يهتف لرمزهم، لكن وبمنتهى انكارالذات، الخطيب شاورلهم على اللاعيبة، وقالهم اهتفولهم هما، لأن الخطيب مش بتاع لقطة وهو مش محتاج اللقطة😉

‎#الخطيب