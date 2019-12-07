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منوعات

احذر.. أراد الظهور في وسائل الإعلام فألقى بطفل من الدور العاشر

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
جريمة
جريمة
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عزة عاطف
يستهين البعض بجمل مثل "ارتكب جريمة أو افعل شيئًا خاطئًا دعنا نراك في وسائل الإعلام" ويتداولها الكثيرون في شكل فكاهي، لكن لا أحد يدري أو يتوخ حذره من أن الفكرة ربما تسيطر على أحد المرضى النفسيين ليرتكب جريمة بشعة مثل التي نتحدث عنها اليوم.

اعترف أمس مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا بسبب محاولة قتل طفل فرنسي عمره 6 أعوام، بعدما ألقى به من الطابق العاشر في مبنى معرض الفنون Tate Modern أمام أعين الناس في جريمة هزت الرأي العام البريطاني.

أثار «جونتي برافيري» 18 عامًا الدهشة والغضب بتصريحاته الغريبة أمام المحكمة أمس عن سبب رميه للطفل الفرنسي من على ارتفاع 100 متر، حيث قال بأنه خطط للظهور على وسائل الإعلام وتصدر عناوين الصحف في ذلك اليوم بالذات.

وذلك خلال افتتاح معرض الفنون في لندن يوم 4 أغسطس الماضي، وقد عانى الطفل الضحية من نزيف في المخ وكسر الذراعين والساقين والعمود الفقري.

قام جونتي بخطف الطفل من والدته وإلقائه من الدور العاشر، بينما اندفع أحد الشهود على الواقعة لضرب الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قبل أن يستطيع رجال الأمن إلقاء القبض عليه وفقًا للدايلي ميل.

وجه إليه الشخص عدة لكمات في الوجه بعدما رآه يلقي الطفل من فوق سطح المبنى ثم ألقت الشرطة القبض عليه، وقد شخصت حالة المجرم برايفري على أنه يعاني من التوحد واضطراب الوسواس القهري.

لكن رغم مرور 4 أشهر لا يزال الطفل المسكين غير قادر على تحريك أطرافه أو النطق للتعبير عن ألمه الذي يجعله مستيقظًا باستمرار من شدته، تقول عائلته بأن حياتهم توقفت منذ ذلك اليوم المشؤوم.
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