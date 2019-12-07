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محافظات

مصرع سائق وإصابة 3 في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:34 ص
صدى البلد
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خالد رياض
لقي سائق مصرعه، وأصيب ٣ آخرون "طبيب، ممرضة، موظفة" بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي أمام دائرة مركز المنشاة. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الغربي يفيد بأنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "محمود. ع. ع" ٣٢ عاما سائق ويقيم دائرة مركز أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدى إلى انقلاب السيارة إلى جانب الطريق. 

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقيه كل من "إيهاب. ف. ح" ٣٦ عاما طبيب بمستشفى ساحل سليم المركزي، و" أماني. ع. ت" ٢٧ عاما ممرضة، و"ندي. م. ز" ٢٤ عاما موظفة ويقيمون دائرة قسم أول أسيوط، بكسور وجروح متفرقة بالجسم. 

تم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

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