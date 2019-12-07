رسميا.. سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر

أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سحب تنظيم بطولة العالم للعبة من مصر، بعد صدور قرار بإيقافها لمدة عامين، بسبب حالات تعاطي المنشطات.



وقرر الاتحاد الدولي منح رومانيا حق تنظيم بطولة العالم، والمقرر إقامتها في مارس المقبل، وذلك بعد منافسة مع كلا من جورجيا، اليونان، بولندا، فورومانيا.



وكان الاتحاد الدولي للعبة اكتشف 7 حالات تعاطي منشطات في صفوف منتخب مصر للشباب أواخر عام 2016، لذا قرر إيقاف مصر وحرمان لاعبيها من المشاركة في المنافسات الدولية والقارية.



جدير بالذكر أن المصري محمد إيهاب بطل العالم في رفع الأثقال قرر اعتزال اللعبة بعد قرار إيقاف مصر لمدة عامين، وذلك قبل أولمبياد طوكيو 2020.