ترامب يتراجع عن عزمه تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية بالمنظمات الإرهابية

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه تصنيف عصابات المخدرات المكسيكية كمنظمات إرهابية، مبررا تراجعه بأنه يأتي بناء على طلب نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.





وقال ترامب - في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وفقا لقناة (سكاي نيوز) اليوم السبت: "إنه سيرجئ هذا التصنيف مؤقتا وسيكثف الجهود المشتركة للتعامل بحزم مع هذه المنظمات المتنامية باستمرار".





وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى شن حرب على عصابات المخدرات المكسيكية بعد مقتل 3 نساء و6 أطفال من طائفة المورمون يحملون الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، لكن المكسيك اعتبرت دعوته تدخلا غير مرغوب فيه.



