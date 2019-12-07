اليوم.. محمد عبده يحيي حفلا غنائيا في أبو ظبي

يستعد الفنان محمد عبده، لإحياء حفل غنائي اليوم السبت، على مسرح المجمع الثقافي في أبو ظبي بالإمارات ضمن برنامج فنون الأداء في المجمّع الثقافي والتي تقام في الفترة 7 - 15 ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن يقدم محمد عبده، في الحفل عددا من أبرز أغانيه، وهى: "ضنانى الشوق"، و"الأماكن"، "عوافى"، "المعازيم"، "وين الدليل"، "يا غافية قومى"، "أستطيع"، "تضحك معى".
بالإضافة إلى كل من أغنية "أنا من أكون"، "أحلى خبر"، "يا غافية قومى تساوت"، "مريت".
جدير بالذكر أن محمد عبده مطرب سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية، ومعروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.