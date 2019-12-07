غدا.. ختام مشاركة الجناح المصري بمعرض الحرف اليدوية في إيطاليا

تختتم مشاركة الجناح المصرى بمعرض ارتجيانو بمدينة ميلانو بإيطاليا للحرف اليدوية والحرفية غدا الأحد.



وشهد المعرض إقبالا من زوار المعرض من الإيطاليين ودول الاتحاد الأوروبي وذلك لروعة وتميز المنتجات الحرفية والتراثية المصرية من الفخار والسجاد والمنسوجات وغيرها، ذات القيمة الجمالية والثقافية.



وقامت هيئة تنمية الصادرات بتنظيم المشاركة المصرية بمعرض ارتجيانو بميلانو في الفترة من 30 نوفمبر حتى 8 ديسمبر الجاري، ويمثل الهيئة بالمعرض نهى صالح مدير الجناح المصرى.



وشاركت مصر بفعاليات الدورة الـ24 من معرض "أرتيجيانو إن فييرا" الدولي للمنتجات اليدوية والحرفية كضيف شرف المعرض الذي انطلقت فعالياته في مدينة ميلانو الإيطالية، وافتتح الجناح المصري- الذي يقام على مساحة 486 متر مربع، وضم المعرض 47 شركة تمثل كافة قطاعات الصناعات اليدوية والحرفية.



وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن معرض "أرتيجانو إن فييرا" يعد منصة هامة لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الحرفية المصرية وقدر الإبداع الذي تتمتع به مصر في هذا المجال.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا للأنشطة الترويجية والتسويقية من جانب هيئة تنمية الصادرات للشركات المصرية العاملة بقطاعات المنتجات الحرفية واليدوية.



وقال إن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال المنتجات اليدوية والحرفية، حيث يركز المعرض في المقام الأول على منتجات المشروعات الصغيرة وصغار المبتكرين.



وأشار إلى أن المعرض حظي بمشاركة عدد كبير من الشركات من أكثر من 100 دولة حول العالم حيث من المنتظر أن يتخطى عدد الزوار مليون زائر.



ولفت إلى أن هيئة تنمية الصادرات قامت بتنظيم الجناح المصري بالمعرض بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية المصدرين المصريين وعدد من البنوك المصرية.



وأوضح الشريف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الهيئة لدعم الشركات المصرية العاملة بهذا القطاع الهام خاصةً وأنه يضم عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الهيئة حريصة على استمرار وتوسيع المشاركة المصرية في المعرض لتضم المزيد من الشركات خلال الدورات المقبلة لإتاحة فرصة أكبر للترويج للمنتجات المصرية في الخارج.