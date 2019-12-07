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أخبار البلد

بحضور وزير الأوقاف وكرم جبر | ندوة عن الشأن العام والأمن القومي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:49 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
بدأت منذ قليل ندوة " الشأن العام والأمن القومي المصري " بمؤسسة الاهرام.

تناولت الندوة عدة محاور أساسية أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومي وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث في هذه القضايا الوطنية والسياج القانوني والدستوري لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة.

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.

الندوة بدعوة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام، ويدير الندوة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، ويحضرها كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.



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