طعنه بمطواه فى بطنه.. الدوش يقتل زميله السائق لخلاف على أولوية التحميل

طعن سائق زميله بسلاح أبيض مطواه بسبب خلافات علي أولوية تحميل الركاب بقرية بطا ببنها فارداه قتيلا فى الحال وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفي بنها الجامعي بوصول محمود ص ٣٣ سنة سائق ومقيم فى قرية بطا ببنها جثة هامدة إثر طعن بمطواه فى البطن.



وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال أهالى القرية إتهموا إبراهيم م وشهرته "الدوش"سائق ومقيم بنفس القرية.



وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف علي أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما وتطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواه تسببت فى وفاته فورا وفر هاربا.



تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.