ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منطقة القاهرة الأزهرية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:41 م
نتيجة مسابقة الطالب
نتيجة مسابقة الطالب المثالي بالقاهرة الأزهرية
Advertisements
محمد شحتة
انتهت بمنطقة القاهرة الأزهرية، مسابقة الطالب والطالبة المثالية، والتي جاءت بمتابعة من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الشيخ مصطفى وافي. 

وجاءت النتائج في المرحلة الإعدادية للبنين كالتالي: حصل على المركز الأول الطالب محمد محمود عبد الله، من معهد الدكتور طلعت السيد، وحصل على المركز الثاني الطالب مصطفى مدحت عبد العظيم، من معهد اللواء يحيى. 

أما في المركز الثالث فقط جاء الطالب محمد ناصر عبد الفتاح، من معهد حسن أبو بكر.. وبالنسبة للفتيات الإعدادي؛ فقد جاءت الطالبة بسملة شعبان عدلي، من معهد فتيات السلطان راشد، في المركز الأول، والطالبة شهد وليد سليمان، معهد فتيات المطرية، في المركز الثاني، والطالبة جومانة باسل الجبالي، معهد العلم والإيمان الخاص، في المركز الثالث. 

أما في المرحلة الثانوية بنين؛ فقد حصل على المركز الأول الطالب عبد الله علي ناجح عبده، من معهد اللواء يحيى، والمركز الثاني للطالب عبد الرحمن عصام، من معهد مصر الجديدة العسكري، والمركز الثالث للطالب حسن أحمد الأزمازي، من معهد العبور النموذجي. 

وفي معاهد الفتيات الثانوية، حصلت الطالبة جودي فتحي شحات على المركز الأول، من معهد فتيات الكويتي، والطالبة رقية حسن عبد العال، من معهد فتيات المتبولي، على المركز الثاني، والطالبة دنيا صابر عطية، من معهد العلم والإيمان الخاص، على المركز الثالث. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منطقة الشرقية تتصدر بطولة الجمهورية لكرة اليد للإعدادية الأزهرية

ترشيحاتنا

مطربة الفيل الأزرق توضح غناءها بالأمازيغي: أهالينا في سيوة فرحوا بيها.. فيديو

أهالي نجريج رفضوه.. قصة معهد محمد صلاح المغضوب عليه

بدون حجاب.. صابرين توجه رسالة لمهرجان نجم العرب.. صور

8 ايات قرانية لجلب الرزق .. ترديدها بهذا العدد يفك الكرب ويزيد المال

حكم المصاحف الموجودة فى المنازل والسيارات التي عليها تراب

أمين رابطة مصنعى السيارات يكشف عن موعد انخفاض أسعار الزيرو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي