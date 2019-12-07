منطقة القاهرة الأزهرية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية

انتهت بمنطقة القاهرة الأزهرية، مسابقة الطالب والطالبة المثالية، والتي جاءت بمتابعة من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية الشيخ مصطفى وافي.





وجاءت النتائج في المرحلة الإعدادية للبنين كالتالي: حصل على المركز الأول الطالب محمد محمود عبد الله، من معهد الدكتور طلعت السيد، وحصل على المركز الثاني الطالب مصطفى مدحت عبد العظيم، من معهد اللواء يحيى.





أما في المركز الثالث فقط جاء الطالب محمد ناصر عبد الفتاح، من معهد حسن أبو بكر.. وبالنسبة للفتيات الإعدادي؛ فقد جاءت الطالبة بسملة شعبان عدلي، من معهد فتيات السلطان راشد، في المركز الأول، والطالبة شهد وليد سليمان، معهد فتيات المطرية، في المركز الثاني، والطالبة جومانة باسل الجبالي، معهد العلم والإيمان الخاص، في المركز الثالث.





أما في المرحلة الثانوية بنين؛ فقد حصل على المركز الأول الطالب عبد الله علي ناجح عبده، من معهد اللواء يحيى، والمركز الثاني للطالب عبد الرحمن عصام، من معهد مصر الجديدة العسكري، والمركز الثالث للطالب حسن أحمد الأزمازي، من معهد العبور النموذجي.





وفي معاهد الفتيات الثانوية، حصلت الطالبة جودي فتحي شحات على المركز الأول، من معهد فتيات الكويتي، والطالبة رقية حسن عبد العال، من معهد فتيات المتبولي، على المركز الثاني، والطالبة دنيا صابر عطية، من معهد العلم والإيمان الخاص، على المركز الثالث.







