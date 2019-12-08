ممتعة وصحية .. اعرف الوقت الصحيح لممارسة اليوجا

لا يخفى عن الجميع فوائد اليوجا على الصحة وخاصة النفسية، فهي تخفف من حدة التوتر وتساعد على النوم العميق، وتخلصك من الطاقة السلبية ، لكن الأمر يحتاج إلى ممارسة اليوجا في الوقت الصحيح كي يستفيد منها الجسم أقصى استفادة ممكنة .



بحسب موقع brightside اليك الوقت الصحيح لممارسة اليوجا على مدار اليوم :



1-أجمع الخبراء على أن أفضل وقت لممارسة اليوجا هو في الشروق أي الصباح الباكر وتحديدًا مابين 5 إلى 7 صباحًا.



2- إذا كنت ترغب في ممارسة اليوجا كوسيلة للحصول على طاقة إيجابية، فإن الصباح الباكر هو الوقت المناسب.



3- أما إذا كنت ترغب في ممارستها كتمرين جسدي رياضي، فيمكنك اختيار وقت شروق الشمس أو الغروب.



4- لا يٌنصح بممارسة اليوجا خلال فترة الظهيرة وساعات النهار، لأنه وقت الغداء وتناول الوجبات، ويحتاج الجسم إلى وقت كاف للراحة وهضم الطعام حتى يستفاد بممارسة اليوجا، أي بعد تناول الطعام بـ4 أو 6 ساعات.

