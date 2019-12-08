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فن

بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:25 ص
تامر حسنى وشذى
تامر حسنى وشذى
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محمد بدران
هنأت المطربة شذى تامر حسني لدخوله موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم بالعالم.

ونشرت شذى عددا من الصور بصحبة تامر حسني عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلقت عليها قائلة: "مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين، أول مرة لأنك نجم مصري مهم وجاد ، وأنت دائمًا تجعل اسم مصر رائعًا ، وثانيًا ، لأنك أول صديق حقيقي مقرب مني منذ بداياتي ، وشهدته كل أحلامك ونجاحاتك لأنها كانت مجرد فكرة ، لكن مع حبك لعملك ، حولتها إلى حقيقة وأجبرت الجميع أن يكونوا فخورين باسمك تهانينا timooo".

واقتنص تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها، السبت، فى مدينة أبوظبي الإماراتية.

وجاء ترشيح تامر حسنى على الجائزة نظرا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهى: جائزة أول فنان عربى يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL" كأشمل فنان فى العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة "جينيس ريكورد" لأكبر حملة تبرع بالدم التى أقامها مع جمهوره، وهى جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم "IRON MAN" روبرت دونى جونير.

من جهة أخرى، ينطلق فيلم الفلوس مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.

الفيلم بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.

الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.
بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين
بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين
بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين
بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين
بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين
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