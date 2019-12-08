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القلب والعظام والدايت .. 7 فوائد صحية لأكل الكرنب النيء

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
فوائد صحية الكرنب
فوائد صحية الكرنب النيء
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رشا عوني
يعتبر الكرنب من أكثر الوصفات التي تفضلها الأسر المصرية كما أنه معروف في الدول الأخرى باسم الملفوف ، ويتم عمل الكرنب بطرق مختلفة في العديد من الدول ، الا أن الكرنب النيء له بعض الفوائد الصحية التي تدفعك لتناول أوراق الكرنب قبل طهيها .

اليك ابرز الفوائد الصحية لتناول الكرنب النيء أو الملفوف كما ذكرها موقع healthline..

1- يحمي القلب من الجلطات والنوبات و تصلب الشرايين و ضعف عضلة القلب .

2- يقضي على الخلايا الحرة التي تسبب العديد من أنواع السرطان مثل القولون و الثدي و الرئة .

3- يحميك من هشاشة العظام كما أنه يقلل من آلام المفاصل و العضلات ويقاوم الروماتيزم و مشاكل العظام للكبار والصغار.

4- له دور فعال في علاج العديد من مشاكل البشرة واهمها حبوب الشباب و البثور .

5- يعمل على تقوية الجهاز المناعي للجسم ويقاوم الفيروسات و الميكروبات المسببة للأمراض كالبرد و الانفلونزا .

6-الكرنب النيء منشط قوي للذاكرة ويحمي من الزهايمر .

7- له دور فعال في حرق دهون الجسم و فقدان الوزن بشكل سريع عند تناوله بانتظام .

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