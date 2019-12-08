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توك شو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 8 -12-2019 .. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 8-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:
سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0703 جنيه للشراء 16.1926 جنيه للبيع

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
أصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8268 جنيه للشراء 17.9641 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 21.1084 جنيه للشراء 21.2755 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر
فرنك سويسري 16.2622 جنيه للشراء 16.3893 جنيه للبيع

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم
سعر الريال سعودي 4.2852 جنيه للشراء 4.3183 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم
دينار كويتي 52.9134 جنيه للشراء 53.3337 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتى اليوم
درهم اماراتى 4.3751 جنيه للشراء 4.4087 جنيه للبيع
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