أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 8 -12-2019 .. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 8-12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي: سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0703 جنيه للشراء 16.1926 جنيه للبيع





سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

أصبح سعر 1 يورو يساوي 17.8268 جنيه للشراء 17.9641 جنيه للبيع





سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر

جنيه إسترليني 21.1084 جنيه للشراء 21.2755 جنيه للبيع





سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر

فرنك سويسري 16.2622 جنيه للشراء 16.3893 جنيه للبيع





أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال سعودي 4.2852 جنيه للشراء 4.3183 جنيه للبيع





سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم

دينار كويتي 52.9134 جنيه للشراء 53.3337 جنيه للبيع





سعر الدرهم الإماراتى اليوم