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أخبار العالم

إضراب يشل العراق.. وإرهابيون وراء جرائم السنك والخلاني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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محمد علي
انطلقت صباح اليوم مظاهرات لطلاب المدارس والجامعات الحكومية والأهلية وسط مدينة النجف العراقية ومدن أخرى في استمرارٍ للمظاهرات المطالبة بإزالة الفاسدين من الحكم، والعمل على تقديم خدمات تمس راحة المواطن، وفق ما ذكرت صحف عراقية.

وأعلنت غالبية مدارس بغداد إضرابها عن الدراسة والعمل، وذلك بالتزامن مع خروج مسيرات طلابية في بعض المحافظات الأخرى.

قامت الحكومة المحلية في ذي قار بتعطيل العمل لمدة يومين، فيما قامت القوات الأمنية في المحافظة بفتح 5 جسور وسط المدينة مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية وسط أجواء هادئة مع انتشار كثيف للقوات الأمنية، وخروج مسيرات طلابية في بغداد وبعض المحافظات احتجاجا على حادثة السنك والخلاني.

ويدخل الإضراب الطلابي أسبوعه الرابع على التوالي، خصوصا في محافظات الوسط والجنوب.

وفي كربلاء، أغلق محتجون أبواب جامعة كربلاء، ومنعوا دخول الطلاب والأساتذة والموظفين إليها، كما قطع متظاهرون طريق محطة كهرباء في كربلاء، ومنعوا الموظفين من الوصول إليها.

وارتفعت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة في العراق إلى 25 قتيلا و130 مصابا، فيما دعا البرلمان العراقي لجلسة طارئة غدا الاثنين بحضور القيادات الأمنية العليا لبحث استهداف المتظاهرين في بغداد، وهو ما يقرب عدد القتلي في المظاهرات من 500 قتيل.

وقام مسلحون ملثمون، يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع، بفتح نار أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي من مسافات قريبة على المحتجين لتخيم حالة من الهلع على أجواء المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك، حيث نفذ الهجوم المسلح.

وكانت هجمات الجمعة، من أكثر الهجمات دموية منذ الأول من أكتوبر، عندما خرج آلاف العراقيين إلى الشوارع مطالبين بإجراء إصلاحات سياسية شاملة وإنهاء النفوذ الإيراني في الشؤون العراقية.
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