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اقتصاد

توفيق: تسعير الطاقة أصبح أفضل ولكنه مازال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:06 م
وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال العام خلال مشاركته بالمؤتمر
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علياء فوزى
أكد هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام، أن تسعير الطاقة أصبح أفضل بمصر اليوم في ظل تخفيض سعر الغاز، الذي هبط للكثير من الصناعات الثقيلة، وأهمها الحديد، الأسمنت والسيراميك، والتى تعد قطاعات مهمة لصالح التصدير وإحلال الواردات.

أضاف توفيق، في كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، "تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة"، اليوم الأحد، أن مصر يتم توجيه ثلث الطاقة المنتجة لصالح الاستهلاك في المنازل أو إنارة الشوارع أو القطاعات الحكومية، منوها إلى أن التسعير لا زال يدعم الاستهلاك على حساب الصناعة.

تابع "تسعير الطاقة هبط ولكن هذا ليس كافيا، منوهًا إلى أنه بالنظر للأسواق المصدرة للطاقة مثل الولايات المتحدة أو المستوردة للطاقة كأوروبا، اليابان والصين تعد أغلب مصادر الطاقة موجهة للصناعة ومستغلة فيها، وهذا محور أساسي من محاور الاستثمار.

قال توفيق، إن هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء لإعادة تسعير الطاقة، منوهًا إلى أن اللجنة سوف تجتمع قريبًا.

وكشف توفيق، أن هناك لجنة أخرى لتسعير المحروقات تجتمع دوريًا للإعلان عن أسعار المحروقات الفترة القادمة، بناءً على مرجعية تم الاتفاق عليها، وهذه تختلف عن اللجنة المشكلة حديثا.
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