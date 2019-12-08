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فن

وصلة غزل بين أنغام وكارول سماحة عبر تويتر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:01 م
كارول سماحة
كارول سماحة
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة للفنانة أنغام من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعدما اعلنت الثانية عن اعجابها بـ الاولى وبفنها.

وغردت كارول سماحة قائلة :" أنغام الراقية بفنك وروح شكرا حبيبتي"،وجاء ذلك ردا على تغريدة لانغام تشيد فيها بالفنانة اللبنانية تقول :" كارول تستاهل كل الدعم لأنها فنانة جميلة وإنسانه رائعة". 

وأشاد جمهور النجمتين بدعمهم لبعضهما البعض رغم انها تتنافسان في نفس المجال ، لافتين الى ان تتمتع بروح طيبة ومحبة بعيدة عن الضغينة او الغيرة الفنية. 

وكانت أنغام أحيت حفلا ناجحا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وقدمت عددا من أغانيها القديمة والحديثة واغنيات البومها الاخير "حالة خاصة جدا".

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