أرقام خيالية.. ماذ قدم محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟

لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يواصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحطيم الأرقام القياسية، ورفع اسم مصر في أعظم ملاعب العالم.



ووصل النجم المصري محمد صلاح إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، بعدما شارك مع ليفربول، أمام بورنموث، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليصبح أسرع رابع لاعب يسجل 63 هدفا في 100 مباراة، بعد ألان شيرار أسطورة (79 هدفا)، وفان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق ( 68 هدفا) وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي ( 43 هدفا).



وأصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب مصري يصل إلى مباراة 100 في الدوري الإنجليزي، بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الذي خاض 172 مباراة مع فريق مختلفة.



وخاض محمد صلاح 13 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي، موسمي 2014، و2015، قبل أن يذهب إلى إعارة إلى فريق فيورنيتنا في يناير موسم 2015، ينتقل بعدها بـ 6 أشهر فقط إلى روما، والذي تألق معه موسما كاملا، ليعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى في صيف 2017 عبر بوابة ليفربول.



استطاع صلاح أن يخطف الأضواء في أول موسم له مع ليفربول، حيث حقق لقب الهداف بـ 32 هدفا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وحصد هدفه الرائع في إيفرتون موسم 2017، جائزة بوشكاش.



وفي 2018، واصل النجم المصري تألقه باحتلاله لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج لاعب آرسنال.



ويواصل محمد صلاح التألق في الموسم الحالي، حيث شارك مع ليفربول في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

