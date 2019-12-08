ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أرقام خيالية.. ماذ قدم محمد صلاح في 100 مباراة بالدوري الإنجليزي؟

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:17 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
Advertisements
محمد السعيد
لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يواصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تحطيم الأرقام القياسية، ورفع اسم مصر في أعظم ملاعب العالم.

ووصل النجم المصري محمد صلاح إلى 100 مباراة في الدوري الإنجليزي، بعدما شارك مع ليفربول، أمام بورنموث، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإنجليزي، ليصبح أسرع رابع لاعب يسجل 63 هدفا في 100 مباراة، بعد ألان شيرار أسطورة (79 هدفا)، وفان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد السابق ( 68 هدفا) وسيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي ( 43 هدفا).

وأصبح محمد صلاح ثاني أكثر لاعب مصري يصل إلى مباراة 100 في الدوري الإنجليزي، بعد أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الذي خاض 172 مباراة مع فريق مختلفة.

وخاض محمد صلاح 13 مباراة في الدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي، موسمي 2014، و2015، قبل أن يذهب إلى إعارة إلى فريق فيورنيتنا في يناير موسم 2015، ينتقل بعدها بـ 6 أشهر فقط إلى روما، والذي تألق معه موسما كاملا، ليعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى في صيف 2017 عبر بوابة ليفربول.

استطاع صلاح أن يخطف الأضواء في أول موسم له مع ليفربول، حيث حقق لقب الهداف بـ 32 هدفا، وتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وحصد هدفه الرائع في إيفرتون موسم 2017، جائزة بوشكاش.

وفي 2018، واصل النجم المصري تألقه باحتلاله لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي برصيد 22 هدفا، بالتساوي مع زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانج لاعب آرسنال.

ويواصل محمد صلاح التألق في الموسم الحالي، حيث شارك مع ليفربول في 13 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 آخرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 دقائق من المتعة الكروية الساحرة.. حساب ليفربول يحتفل بـ محمد صلاح بعد وصوله للهدف الـ50

مباراة ليفربول ومانشستر | إصابة محمد صلاح بعد تدخل عنيف معه من نجم البرازيل

بعد هدفه في مانشستر سيتي.. محمد صلاح يسجل 50 هدفا في 3 دقائق ممتعة.. فيديو

شاهد.. الدماء تغطي أقدام محمد صلاح عقب انتهاء مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي .. يورجن كلوب يتغزل في محمد صلاح صاحب الـ 50 هدفا

لم يأت من فراغ.. لماذا أصبح محمد صلاح "بعبع" جوارديولا في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بسبب التشابه الكبير بينها وبين انجلينا جولي .. فوز الشطى تشعل السوشيال ميديا في زفافها

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

فى حضور رئيس الوزراء.. لحظة بدء الحفر لمحطة «ماسبيرو».. فيديو وصور

بـ الكحلى القصير.. إلهام شاهين تتألق بفستان يبرز رشاقتها

اخبار الرياضة ليلاً | الزمالك ينتظر رحيل صالح جمعة عن الأهلي.. مصير التحكيم النسائي في مصر.. عودة محمد صلاح للتهديف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمطار وطقس سيئ يضربان أنحاء متفرقة من الإسكندرية.. صور

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور