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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:34 م
رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم  أعمال إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب .
ورافقه الدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل عميد الكلية ، الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب  ، أسامة موسى أمين عام الجامعة.

وكان رئيس الجامعة  قد قرر إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بالكلية وذلك عقب وجود شكوى جماعية من الطلاب بسبب صعوبة الامتحان وتم إلغاء امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة الذى عقد يوم الخميس الماضى.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة بسؤال الطلاب عن الامتحان ووجود أى مشكلات، مشيرا إلى ان طلاب كلية الطب من الطلاب المميزين والمتفوقين على مستوى كليات الطب بالجامعات المصرية وقد تمت مراعاة معايير ضمان الجودة والاعتماد فى مواصفات الورقة الامتحانية للمادة ووفقا للمقررات الدراسية .

كما تم تشكيل العديد من اللجان لمراقبة الامتحانات لضبط العملية الامتحانية والردود على استفسارات الطلاب وخلق جواً مناسباً لأداء الامتحانات يسوده الهدوء والطمأنينة.
رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب
رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب
رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب
رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب
رئيس جامعة المنصورة يتفقد إعادة امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب
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