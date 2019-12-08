بعد كثرة الشكاوى .. طلاب طب المنصورة يؤدون امتحان الجراحة العامة للمرة الثانية اليوم

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أنه سيتم اليوم الاحد ، امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة .



وأكد رئيس الجامعة على مراعاة معايير ضمان الجودة والاعتماد في مواصفات الورقة الامتحانية للمادة ووفقا للمقررات الدراسية، واستئناف أداء الامتحانات العملية والإكلينيكية اعتبارا من يوم الاثنين القادم.



وشدد رئيس الجامعة على تهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم ومتابعة سير العملية الامتحانية.



وكان هذا الامتحان قد عقد يوم الخميس الماضي ، إلا أن الطلاب قد أعربوا عن استيائهم من امتحان MCQ، حيث جاء من 130 سؤالا في 130 دقيقة ، ووصفوا الامتحان بـ التعجيزي ومن خارج المنهج.



يذكر أن الطلاب تقدموا بعدد من الشكاوى بسبب صعوبة الامتحان ووجود أجزاء كبيرة من خارج المنهج.

