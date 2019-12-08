ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد كثرة الشكاوى .. طلاب طب المنصورة يؤدون امتحان الجراحة العامة للمرة الثانية اليوم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:04 ص
كلية طب المنصورة
كلية طب المنصورة
Advertisements
قسم التعليم
أكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أنه سيتم اليوم الاحد ، امتحان مادة الجراحة العامة (MCQ) لطلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة .

وأكد رئيس الجامعة على مراعاة معايير ضمان الجودة والاعتماد في مواصفات الورقة الامتحانية للمادة ووفقا للمقررات الدراسية، واستئناف أداء الامتحانات العملية والإكلينيكية اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وشدد رئيس الجامعة على تهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم ومتابعة سير العملية الامتحانية.

وكان هذا الامتحان قد عقد يوم الخميس الماضي ، إلا أن الطلاب قد أعربوا عن استيائهم من امتحان MCQ، حيث جاء من 130 سؤالا في 130 دقيقة ، ووصفوا الامتحان بـ التعجيزي ومن خارج المنهج.

يذكر أن الطلاب تقدموا بعدد من الشكاوى بسبب صعوبة الامتحان ووجود أجزاء كبيرة من خارج المنهج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: لا تغيير في مواصفات امتحانات طلاب الدمج هذا العام

امتحانات تجريبية لطلاب الأزهر على امتحان MCQ الذي يصحح إلكترونيا

بعد الامتحان التعجيزي.. بشرى سارة من جامعة المنصورة لطلاب الطب الفرقة 6

ترشيحاتنا

أمين رابطة مصنعى السيارات يكشف عن موعد انخفاض أسعار الزيرو

الدوري الإسباني.. موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز على ريال مايوركا

اخبار الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بالسرطان.. فيديو جريء لـ ندى الكامل.. أول ظهور لـ وليد منصور

بعد دخوله موسوعة جينيس .. شذى: مبروك تامر حسني فخورة بك مرتين

تحريك السبابة في التشهد ..الإفتاء توضح الحكم والكيفية | فيديو

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

AdvertisementS

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

دعاء صباح مستجاب| أذكار وأدعية رددها يوميا تكفي همك وتفرج كربك وتوسع رزقك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

كلوب يعلق على عودة محمد صلاح للتسجيل أمام بورنموث

هتخس وانت نايم .. المشروب الأخضر أسرع طريقة لحرق الدهون

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

حققنا الهدف.. أول تعليق من كارتيرون بعد فوز الزمالك على أول أغسطس

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار

كنت ارتدي البكيني والشورت.. رانيا يوسف: تربيتي كانت منفتحة

دي عربية واحدة من تلاتة وسعرها ٢.٦ مليون جنيه.. زوجة أحمد الفيشاوي ترد على خبر سيارتها الفارهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

السلايف حبايب.. هنا الزاهد بالجلد القصير مع زوجة كريم فهمي

القلب والعظام والدايت .. 7 فوائد صحية لأكل الكرنب النيء