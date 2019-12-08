وزير الطاقة السعودي: أرامكو ستضرب حاجز 2 تريليون دولار بعد فترة وجيزة

تظهر شركة أرامكو السعودية، عملاق صناعة النفط، في سوق الأسهم بالمملكة "تداول" بتقييم يقل عن 2 تريليون دولار والتي استهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البداية، لكنها سترتفع قريبا فوق هذا المستوى في السوق المفتوح، وفقا لتوقعات وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وكانت شركة أرامكو قد أعلن التسعير النهائي بشأن اكتتابها الخميس الماضي بعد أن بدأ التداول للمرة الأولى على أسهمها بقيمة 1.7 تريليون دولار، ما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم.
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وأضاف "قررنا خفض التقييم الذي كنا نسعى إليه، ولكن سيتم تداول الأسهم وفي غضون بضعة أشهر من الآن... ستكون القيمة أعلى من 2 تريليون دولار، وأراهن أن هذا سيحدث".
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى فخر شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنجاح اكتتاب أرامكو، وقالت بورصة السعودية للأوراق المالية "تداول" إن أسهم أرامكو السعودية ستبدأ التداول في 11 ديسمبر معلنة أن إدراج وتداول أسهم عملاق النفط سيبدأ بالرمز 2222 ، ونسبة الحد الأقصى لتقلب الأسعار اليومي 10٪.
وقامت شركة النفط السعودية العملاقة يوم الخميس بتسعير الاكتتاب العام الأولي بقيمة 32 ريال سعودي (8.53 دولار) للسهم الواحد ، حيث جمعت 25.6 مليار دولار وفازت على قائمة مجموعة علي بابا القابضة المحدودة البالغة 25 مليار دولار في عام 2014.في اليوم الأول من التداول فقط ، سيتم تمديد المزاد الافتتاحي لشركة أرامكو السعودية لمدة 30 دقيقة. وفقًا لذلك، ستبدأ جلسة المزاد العلني من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت العاصمة يوم الأربعاء فقط.
سيبدأ التداول المستمر في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مسقط ، وسيغلق المزاد في الساعة 3:00 مساءً. AST كالمعتاد.
وسيبقى المزاد الافتتاحي كما هو بالنسبة لبقية الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا بتوقيت الرياض. ويبدأ التداول المستمر لبقية الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسي في الساعة 10:00 صباحًا.
عند هذا المستوى ، ستحصل أرامكو على تقييم سوقي بقيمة 1.7 تريليون دولار ، متجاوزةً شركة Apple Inc. باعتبارها الشركة الأكثر قيمة المدرجة.عرضت عملاق الطاقة 1.5 في المائة أو ثلاثة مليارات من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
وخصص ثلث هذه الأسهم ، 0.5 في المائة، لتجارة التجزئة أو للمستثمرين الأفراد.
وأكملت أرامكو حصة التجزئة في الاكتتاب العام يوم الخميس الماضي.
وتم زيادة الاكتتاب بمقدار 1.48 مرة مع طلبات شراء بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار).
ووفقًا لنشرة الاكتتاب العام، فإن مستثمري التجزئة السعوديين الذين لديهم أسهم لمدة لا تقل عن 180 يومًا أو ستة أشهر ، سيكونون مؤهلين للحصول على خصم بنسبة 10 في المائة من خلال تخصيص أسهم إضافية.
وكانت شركة أرامكو قد أعلن التسعير النهائي بشأن اكتتابها الخميس الماضي بعد أن بدأ التداول للمرة الأولى على أسهمها بقيمة 1.7 تريليون دولار، ما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم.
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وفي حديثه للصحفيين، بعد اجتماع لنادي أوبك المصدرين للنفط في فيينا، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، إن "تسعير أسهم أرامكو كان يوم فخر بالنسبة لنا جميعًا".
وأضاف "قررنا خفض التقييم الذي كنا نسعى إليه، ولكن سيتم تداول الأسهم وفي غضون بضعة أشهر من الآن... ستكون القيمة أعلى من 2 تريليون دولار، وأراهن أن هذا سيحدث".
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى فخر شقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنجاح اكتتاب أرامكو، وقالت بورصة السعودية للأوراق المالية "تداول" إن أسهم أرامكو السعودية ستبدأ التداول في 11 ديسمبر معلنة أن إدراج وتداول أسهم عملاق النفط سيبدأ بالرمز 2222 ، ونسبة الحد الأقصى لتقلب الأسعار اليومي 10٪.
وقامت شركة النفط السعودية العملاقة يوم الخميس بتسعير الاكتتاب العام الأولي بقيمة 32 ريال سعودي (8.53 دولار) للسهم الواحد ، حيث جمعت 25.6 مليار دولار وفازت على قائمة مجموعة علي بابا القابضة المحدودة البالغة 25 مليار دولار في عام 2014.في اليوم الأول من التداول فقط ، سيتم تمديد المزاد الافتتاحي لشركة أرامكو السعودية لمدة 30 دقيقة. وفقًا لذلك، ستبدأ جلسة المزاد العلني من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت العاصمة يوم الأربعاء فقط.
سيبدأ التداول المستمر في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مسقط ، وسيغلق المزاد في الساعة 3:00 مساءً. AST كالمعتاد.
وسيبقى المزاد الافتتاحي كما هو بالنسبة لبقية الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا بتوقيت الرياض. ويبدأ التداول المستمر لبقية الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسي في الساعة 10:00 صباحًا.
عند هذا المستوى ، ستحصل أرامكو على تقييم سوقي بقيمة 1.7 تريليون دولار ، متجاوزةً شركة Apple Inc. باعتبارها الشركة الأكثر قيمة المدرجة.عرضت عملاق الطاقة 1.5 في المائة أو ثلاثة مليارات من أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (تداول).
وخصص ثلث هذه الأسهم ، 0.5 في المائة، لتجارة التجزئة أو للمستثمرين الأفراد.
وأكملت أرامكو حصة التجزئة في الاكتتاب العام يوم الخميس الماضي.
وتم زيادة الاكتتاب بمقدار 1.48 مرة مع طلبات شراء بقيمة 47.4 مليار ريال (12.64 مليار دولار).
ووفقًا لنشرة الاكتتاب العام، فإن مستثمري التجزئة السعوديين الذين لديهم أسهم لمدة لا تقل عن 180 يومًا أو ستة أشهر ، سيكونون مؤهلين للحصول على خصم بنسبة 10 في المائة من خلال تخصيص أسهم إضافية.