وزير الطاقة السعودي: أرامكو ستضرب حاجز 2 تريليون دولار بعد فترة وجيزة

بعد الإعلان عن نطاق سعر السهم بها.. إقبال كثيف على الاكتتاب بأرامكو.. خبير نفطي يطمئن المواطنين على الأرباح.. وخبيرة مالية: المشاركة في الاكتتاب غير مسبوقة