لمدة 3 سنوات.. تعيين طه قرع وكيلاً لـ طب كفر الشيخ للدراسات العليا

أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، القرار رقم 2423 لسنة 2019م، بتعيين الدكتور طه أحمد إسماعيل قرع، الأستاذ بقسم الجراحة العامة بكلية الطب، وكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة 3 سنوات (فترة أولى).





وينشر "صدى البلد" السيرة الذاتية، للدكتور طه قرع، الذي تخرج في كلية الطب جامعة طنطا، وحصل على بكالوريوس (بكالوريوس الطب والجراحة) بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1993م، وحصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة عام 1998م، ونال درجة الدكتوراه عام 2007م.





عُين معيدًا بطب طنطا في 9 مارس 2000م، ورُقّي مدرسًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة في مارس 2003م، ثم مدرسًا عام 2007م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في 2012م، إلى وصل إلى درجة أستاذ في يوليو 2017م.



