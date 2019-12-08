بعد قرار النيابة تسليم طفلي بير السلم لأمهما.. القصة الكاملة لـ خناقة المطرب الشعبي شادي الأمير وطليقته

أصدر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته، إلى رئيس نيابة قسم أول طنطا بضرورة إسناد حضانة الطفلين زياد ومالك أبناء المطرب الشعبي شادي الأمير ضحيتا واقعة "السلالم داخل عمارة سكنية" إلى حضانة والدتهما سها السيد حسين.



وقررت رئاسة نيابة أول طنطا على إصدار القرار فى القضية التي تحمل رقم 12255 لسنة 2019 م، بتسلم حضانة الطفلين بمعرفة المحاسبة أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن والشئون الاجتماعية، وبوجود الدكتور خالد أبو المجد مدير إدارة النظم والمعلومات، ورئيس فريق التدخل السريع، وإبراهيم النجار مدير ادارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الأمن بالتنسيق الكامل مع المحامي بلال عادل إلى والدتهما.



كما باشرت وكيل التضامن والشئون الاجتماعية أخذ التعهد اللازم على الأم بحسن رعاية الأبناء، تنفيذا لتأشيرة وكيل النائب العام بتسليم الأبناء للأم وأخذ التعهد اللازم بضمان أمامهما.



وأشار بلال عادل محامي الزوجة أنه تم الحكم لموكلته من محكمة الأسرة بكفالة قدرها 2000 جنيه لصالح الطفلين لضمان استقرار حياتهما المعيشية.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجلاه.



وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، وأم، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، وزواجه من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



كانت لاقت واقعة تخلي المطرب الشعبي شادي الأمير ومطلقته عن طفليهما وإلقائهما لمدة يومين في مدخل سلم عمارة، صدى واسعا بين صفوف أبناء وفئات للشارع الغرباوى، خاصة مدينة طنطا.



حال الطفلين اصبح يرثى له بعد ان عثر عليهما احد جيران الأب الذي أخذهما إلى قسم الشرطة .



وأكدت سوسن الخولي ربة منزل وجارة المطرب الشعبي وطليقته أنها توجهت إلى ديوان قسم أول طنطا ومعها حراسة أمنية لإيداع الطفلين بدار رعاية تابعة للتضامن والشؤون الاجتماعية بحضور مندوبين من نجدة الطفل .



وأضافت: أنها تعهدت أمام رئيس نيابة أول طنطا باصطحاب الطفلين إلى دار الرعاية وذاك بعد سماحه بمبيت الطفلين معها في الشقة وعدم تركهما في القسم .



وكشفت: إن الطفلين ضحايا الواقعة ، شادى 4 سنوات ويزن 3 شهور، لم يتعرضا لهذا الموقف للمرة الأولى، فقد سبق وفعلت الأم ذلك مرتين، حيث كانت تضعهما على باب الشقة وتطرق باب شقتنا وتقول ان والدهما سيآتي لأخذهما.



كما أوضحت أن أم الطفلين تركتهما على هذا الوضع قبل شهر، وبعد فترة جاءت تسأل هل جاء والدهما لأخذهما؟ وذهبت ثانية الى حيث جاءت واتصلت بصاحبة المنزل الذي يقيمون به واتصلت ايضا "بنجدة الطفل ولكن جاءت واخذتهما ولم نستكمل الاجراءات " .



وأشارت: إلى أن تلك المرة وضعتهما وانصرفت وفى الصباح الباكر رأينا طفلا نائما والآخر يصرخ فقمنا بإدخالهما لدينا وطرقت باب شقتهم فلم يستجب منهم احد وقمت بالاتصال تليفونيا، لم يستجب احد ايضا، واتضح ان الأطفال قضوا الليل بكامله على السلم واتصلنا عليها ولكنها بمنتهى الجفاء قالت "مليش دعوة وابوهم هيجي ياخدهم".



وأكد أمين الديب وهدان وشهرته شادى الأمير، مطرب شعبي فلسطيني الجنسية بطنطا صاحب واقعة إلقاء طليقته لطفليه في بئر السلم بالعمارة السكنية أن "الطفل الرضيع مش ابني وانا كنت خارج المنزل لم أر أي أطفال في بير السلالم بالعمارة السكنية".



كما أوضح أن هناك خلافات أسرية بينه وبين طليقته وقام بتطليقها منذ سنتين، مشيرا إلي تركه منزله بطنطا وذهب للعيش بمدينة الإسكندرية لارتباطه بإحياء حفلات وظروف العمل .



وكشف المطرب الشعبي أنه تفاجأ بالأطفال مقيمين بمدخل العمارة منذ ٤ أيام وتقوم جارته "س.ا" برعايتهما حتي قامت بإبلاغ الشرطة وتم تحويل الأطفال إلي النيابة ومنها الي دار رعاية .



كما أوضح أنه تعرض لمشكلات أسرية نتج عنها انفصاله عن زوجته، مؤكدا أنه مازالت مقيمه بمحل إقامته وكثرة المحاضر التي تحررها ضده مما ادي الي تركه لطفله الكبير وسافر الي مدينة الإسكندرية .



وأشار إلى أنه يرسل لها دوما مصاريف طفله عن طريق البريد أو مع أحد أصدقائه، مضيفا أن درات بينهما مكالمه هاتفيه منذ اسبوعين وحدثت مشاجرة ومشادة كلامية وهددتنى أنها ستقوم بعمل بلاغ وتفاجأ بأنها قامت بتركهما أمام منزله فى طنطا .



واستكمل المطرب الشعبي عندما رأيت صور الاطفال قلت لوالدتي تروح تجيبهم، بس معرفتش تستلمهم، لأن فيه بلاغات ولازم أنا أروح بنفسي، وأنا فعلا هروح أجيب ابني، لأني عرفت من اللي حواليها إنها كانت ناوية تتهمني بخطفهم في وقت سابق.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ حول قيام سيدة بالحضور الي القسم وبصحبتها طفلين أحدهما ٣ سنوات والآخر طفل رضيع عثرت عليهما ملقين أمام منزل جارها واكدت أنهما نجليه ، علي الفور تم عمل تحريات عن الواقعه.



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم أن الطفلين لاب فلسطيني الجنسية يعمل مطرب شعبي يدعي شادي الأمير والأم مصرية ربة منزل وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما ، وأن الزوج متزوج من ٤ سيدات وقام كل من الزوج والزوجه عقب الانفصال بالتهرب من مسئولية الطفلين وتبادلا تركهما أمام المنزل والهروب حتي عثرت عليهما السيدة جارتهم وقامت بالإبلاغ عنهما.



تم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وطلبت استدعاء كل من الزوج والزوجه لمعرفة أسباب ما فعلاه حتى صدر قرارها السالف الذكر اليوم.

