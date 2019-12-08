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فن

اخبار الفن | مايا دياب ترقص في السعودية.. خناقة بالسكاكين في حفل فارس كرم.. رد فعل الجمهور بعد أول ظهور لـ صابرين بدون حجاب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:20 م
مايا دياب
مايا دياب
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

خناقة بالسكاكين في حفل الفنان اللبناني فارس كرم | شاهد
شهدت كواليس حفل الفنان اللبناني فارس كرم لحظات دموية بقيام رجل بإصابة 6 اشخاص بسكين حاد في مركز لاميراج للاستقبال والمؤتمرات فى ملبورن حيث اقيم الحفل الغنائي.

في السعودية .. مايا دياب تثير الجدل بـ رقصها مع سعد الصغير
نشرت الإعلامية انجي علي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب والمطرب الشعبي سعد الصغير وهما يرقصان في أحد المطاعم بالرياض في السعودية.


فشل ذريع يلاحق سيلين ديون بسبب ألبومها Courage

تعيش النجمة العالمية العالمية سيلين ديون صدمة كبيرة بعد تراجع مبيعات ألبومها الجديد Courage واحتلاله المركز الـ 11 بعد مرور أسبوعين على طرحه، لتكسر المغنية الكندية رقما قياسيا في هذا الأمر دونا عن باقي النجوم العالميين.


بعد ظهورها الاول بدون حجاب.. هذه ردة فعل جمهور صابرين
أثارت الفنانة صابرين، حالة من الجدل بعد ظهورها الأول بدون حجاب في حفل مجلة نجمة العرب، ونشرت صورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وصلة غزل بين أنغام وكارول سماحة عبر تويتر

وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة للفنانة أنغام من خلال تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعدما اعلنت الثانية عن اعجابها بـ الاولى وبفنها.

ريان رينولدز ينجو من الموت خلال ترويج فيلمه Free guy في البرازيل.. صور
تعرض الممثل الكندي ريان رينولدز لموقف كاد أن يودي بحياته خلال ترويج فيلمه Free guy في مدينة ساو باولو، البرازيل بسبب سقوط الحاجز الخشبي الذي يفصل بينه وبين الجمهور بشكل مفاجئ.

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