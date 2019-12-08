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فن

بعد ظهورها الاول بدون حجاب.. هذه ردة فعل جمهور صابرين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
صابرين
صابرين
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شروق ابراهيم
أثارت الفنانة صابرين، حالة من الجدل بعد ظهورها الأول بدون حجاب في حفل مجلة نجمة العرب، ونشرت صورًا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاءت التعليقات من جمهور صابرين: " منورة"، " سيماهم على وجوههم"، " لون شعرك تحفة"، "جميلة"،" فنانة جميلة ومتألقة".

وكانت صابرين نشرت لها صورا بـ لوك الشعر الأشقر القصير وبعد خسارتها الكثير من وزنها وعلقت عليها: "شكرا مجلة نجمة العرب".

حضر الحفل مجموعة من نجوم الفن من بينهم: أحمد السقا، سمير صبري، طارق لطفي، مي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، أحمد داود، يونس مرسي، إيمي إسلام، أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمد نور، نادر حمدي.

كانت صابرين، أكدت قبل ذلك أنها اتخذت قرارا بخلع الحجاب بعد وقت كبير جدا من التفكير ولكنها فى النهاية استطاعت أخذ قرارها المناسب.

وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.
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