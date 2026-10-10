قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار ورياح بهذه الأماكن .. تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر
الرئيس السيسى يلتقى ملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"
لماذا سميت سورة الطارق بهذا الاسم؟.. 7 حقائق عن زائر يأتي بالليل
الزمالك يتحرك لتأمين بقاء فتوح.. وممدوح عباس كلمة السر
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: الرئيس السيسي استلم مصر خرابة وتعاني.. حقيقة زيادة أسعار البنزين
أسعار الذهب اليوم السبت 10 أكتوبر 2026.. كم وصل عيار 21؟؟
قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة
مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟
تكريم رفيع المستوى.. إهداء الرئيس السيسي وسام تاج الدولة الأسمى بماليزيا| صور
هلا رشدي تكشف طبيعة علاقتها بعمها خالد جلال ودوره في اختياراتها الفنية
هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسى يلتقى ملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في كوالالمبور، بجلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، وذلك بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا".


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة الملك السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، والسيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي كانا في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى القصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ومملكة ماليزيا، واستعراض حرس الشرف، وقيام المدفعية بإطلاق ٢١ طلقة. 

كما قام السيد الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات، ثم صافح سيادته الوفد الرسمي الماليزي، وكذلك مجموعة من سفراء الدول العربية والأفريقية الذين تمت دعوتهم للاستقبال الرسمي، وتم كذلك التقاط الصور التذكارية.


وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أعرب عن اعتزازه بالقيام بزيارة دولة إلى ماليزيا، مؤكدًا تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومشيدًا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا. ومن جانبه، رحب جلالة ملك ماليزيا بزيارة السيد الرئيس الأولى إلى بلاده، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية للعلاقات الممتدة بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص الجانب الماليزي على دفع التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات محل الاهتمام المشترك.  


وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، ووضع إطار عملي لدفع التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم الدول الإسلامية. 

كما أشاد السيد الرئيس بالتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وماليزيا، لا سيما ارتباطًا بالدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في ماليزيا. 

كما وجه السيد الرئيس الدعوة لجلالة ملك ماليزيا لزيارة مصر، وهو ما أعرب جلالة الملك عن تقديره له.


وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تناول خلال اللقاء رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية الحالية، مشيرًا سيادته إلى المساعي المصرية الحثيثة الرامية لخفض التوتر الإقليمي الراهن. وقد ثمن جلالة ملك ماليزيا الدور المحوري الذي تقوم به مصر، والسيد الرئيس شخصيًا، من أجل إرساء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن اتفاقه مع ما ذكره السيد الرئيس حول أهمية التنسيق السياسي بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

 وفي ذات السياق، أشاد السيد الرئيس بالدور الكبير الذي تقوم به ماليزيا عبر دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا سيادته أنها تعد القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط، ومشددًا على ضرورة تسويتها بصورة عادلة وشاملة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستناداً إلى حل الدولتين. 


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، أهدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام "دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا"، وهو وسام تاج الدولة الأسمى في ماليزيا، والذي يعد أرفع وسام اتحادي ماليزي يُمنح لرؤساء الدول والأمراء الأجانب والشخصيات الأكثر تميزًا، حيث يأتي هذا التكريم الرفيع ليؤكد الروابط المتميزة والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة ماليزيا، ويعكس التقدير الذي يكنه جلالة ملك ماليزيا للسيد الرئيس.


وأضاف المتحدث الرسمي أن جلالة ملك ماليزيا أقام مأدبة غداء تكريما للسيد الرئيس، والوفد المرافق لسيادته.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك ماليزيا السلطان إبراهيم رئيس الوزراء أنور إبراهيم مذكرات التفاهم ماليزيا تعزيز العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس

الطقس غدًا.. أمطار رعدية تهدد هذه المناطق بالسيول وتحذيرات من ضربات البرق

تسونامي

تحذيرات من تسونامي في 8 دول عقب زلزال قوي قبالة سواحل بنما

مرتبات شهر أكتوبر

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي إلى 57.35 مليار

سعر الذهب

أكبر عيار ذهب في الصاغة الآن.. كم سعره؟

جلسة صلح

عقب واقعة فيديو الصلاة| جلسة صلح عرفية بقرية طحا في المنيا واستمرار حجز المتهمين.. صور

الارصاد الجوية

تبدأ غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وشبورة كثيفة خلال الأيام القادمة

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

أكلة شهيرة تحميك من الإمساك.. موجودة في كل بيت

ترشيحاتنا

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان

أمين الأعلى للشئون الإسلامية يزور مفتي جمهورية داغستان بروسيا الاتحادية

أذكار النبي قبل النوم

أذكار النوم الصحيحة كاملة مكتوبة.. حصنك الحصين للنوم العميق وراحة البال

قافلتان دعويتان

انطلاق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى الإسماعيلية وشمال سيناء

بالصور

مناعتك ضعيفة؟.. 7 أطعمة شهيرة تدعم دفاعات الجسم .. كيف تحافظين على قوة جهاز المناعة؟

المناعة
المناعة
المناعة

عايزة تخسي بسهولة وبدون حرمان | 7 أكلات مشهورة تشبعك وبسعرات أقل .. ولا تهملي الخضروات الغنية بالماء

رجيم
رجيم
رجيم

نوع خضار شهير يدعم العظام.. لا تهمليه في الوجبات والنظام الغذائي

صحة العظام
صحة العظام
صحة العظام

بتأكلي المايونيز يوميًا؟.. تحذير من زيادة الوزن.. اعرفي سعراته حتى لو بيتي

المايونيز
المايونيز
المايونيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد