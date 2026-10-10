الرئيس السيسى يلتقى ملك ماليزيا بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا"

التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في كوالالمبور، بجلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، وذلك بالقصر الوطني الماليزي "إستانا نيجارا".



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن جلالة الملك السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، والسيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي كانا في استقبال السيد الرئيس لدى وصول سيادته إلى القصر، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، والتي تضمنت عزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية ومملكة ماليزيا، واستعراض حرس الشرف، وقيام المدفعية بإطلاق ٢١ طلقة.

كما قام السيد الرئيس بالتوقيع في سجل الزيارات، ثم صافح سيادته الوفد الرسمي الماليزي، وكذلك مجموعة من سفراء الدول العربية والأفريقية الذين تمت دعوتهم للاستقبال الرسمي، وتم كذلك التقاط الصور التذكارية.



وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أعرب عن اعتزازه بالقيام بزيارة دولة إلى ماليزيا، مؤكدًا تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ومشيدًا سيادته بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وماليزيا. ومن جانبه، رحب جلالة ملك ماليزيا بزيارة السيد الرئيس الأولى إلى بلاده، مؤكدًا أنها تمثل دفعة قوية للعلاقات الممتدة بين البلدين، ومشيرًا إلى حرص الجانب الماليزي على دفع التعاون الثنائي مع مصر في شتى المجالات محل الاهتمام المشترك.



وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك، ووضع إطار عملي لدفع التعاون، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن تكثيف التشاور السياسي بين البلدين، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل متعددة الأطراف حول القضايا الإقليمية والدولية، والقضايا التي تهم الدول الإسلامية.

كما أشاد السيد الرئيس بالتعاون الثقافي والعلمي بين مصر وماليزيا، لا سيما ارتباطًا بالدور الهام الذي يقوم به الأزهر الشريف في ماليزيا.

كما وجه السيد الرئيس الدعوة لجلالة ملك ماليزيا لزيارة مصر، وهو ما أعرب جلالة الملك عن تقديره له.



وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تناول خلال اللقاء رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية الحالية، مشيرًا سيادته إلى المساعي المصرية الحثيثة الرامية لخفض التوتر الإقليمي الراهن. وقد ثمن جلالة ملك ماليزيا الدور المحوري الذي تقوم به مصر، والسيد الرئيس شخصيًا، من أجل إرساء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن اتفاقه مع ما ذكره السيد الرئيس حول أهمية التنسيق السياسي بين البلدين إزاء القضايا الدولية والإقليمية.

وفي ذات السياق، أشاد السيد الرئيس بالدور الكبير الذي تقوم به ماليزيا عبر دعمها التاريخي للقضية الفلسطينية، مؤكدًا سيادته أنها تعد القضية المحورية في منطقة الشرق الأوسط، ومشددًا على ضرورة تسويتها بصورة عادلة وشاملة، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مقررات الشرعية الدولية واستناداً إلى حل الدولتين.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جلالة الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، أهدي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام "دارجاه أوتاما سري ماهكوتا نيجارا"، وهو وسام تاج الدولة الأسمى في ماليزيا، والذي يعد أرفع وسام اتحادي ماليزي يُمنح لرؤساء الدول والأمراء الأجانب والشخصيات الأكثر تميزًا، حيث يأتي هذا التكريم الرفيع ليؤكد الروابط المتميزة والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة ماليزيا، ويعكس التقدير الذي يكنه جلالة ملك ماليزيا للسيد الرئيس.



وأضاف المتحدث الرسمي أن جلالة ملك ماليزيا أقام مأدبة غداء تكريما للسيد الرئيس، والوفد المرافق لسيادته.

