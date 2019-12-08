يقدمها سالي عبد السلام ونائبة وبطل رياضي | فقرة جديدة في برنامج لميس الحديدي

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام تنويها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، عن فقرة جديدة تقدمها خلال برنامج القاهرة الآن مع الإعلامية لميس الحديدي.
وتأتي الفقرة تحت عنوان بعد الأخبار، وهي عبارة عن حوار مفتوح حول أهم القضايا والأخبار التي شغلت المصريين.
ومن المقرر أن تكون تلك الفقرة عبارة عن تعليق ومناقشات حول أهم القضايا والأخبار ويقدمها كل من : سالي عبد السلام، وبطل العالم في الاسكواش طارق مؤمن، والنائبة دنيا عبد العزيز ".
وكتبت سالي عبد السلام : " النهاردة الساعة العاشرة مساءا مع الأستاذة لميس الحديدي في برنامج القاهرة الآن " .
وجاءت التعليقات مرحبة بالفقرة الجديدة كالتالي : " بالتوفيق ان شاء الله ، امتى الراديو بقى ".
وتأتي الفقرة تحت عنوان بعد الأخبار، وهي عبارة عن حوار مفتوح حول أهم القضايا والأخبار التي شغلت المصريين.
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ومن المقرر أن تكون تلك الفقرة عبارة عن تعليق ومناقشات حول أهم القضايا والأخبار ويقدمها كل من : سالي عبد السلام، وبطل العالم في الاسكواش طارق مؤمن، والنائبة دنيا عبد العزيز ".
وكتبت سالي عبد السلام : " النهاردة الساعة العاشرة مساءا مع الأستاذة لميس الحديدي في برنامج القاهرة الآن " .
وجاءت التعليقات مرحبة بالفقرة الجديدة كالتالي : " بالتوفيق ان شاء الله ، امتى الراديو بقى ".