أبيض X أسود | زوجة تامر حسني برفقته في مشهد رومانسي

نشرت المطربة ومصممة الأزياء، بسمة بوسيل، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وناعمة برفقة زوجها الفنان تامر حسنى، بعد دخوله موسوعة جينيس معلقة : نحن نحلم معًا.



وظهرت زوجة الفنان تامر حسنى ومصممة الأزياء، فى صورة رومانسية بالابيض والاسود مع زوجها الفنان تامر حسنى ، مرتدية هاى كول ، وبنطلون اسود وحزام خصر ، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج.



واقتنص تامر حسني لقب أفضل فنان مؤثر وملهم فى العالم ضمن موسوعة جينيس العالمية، التي انتهت فعالياتها، السبت، فى مدينة أبوظبي الإماراتية.





