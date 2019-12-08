ألوان في الهوا .. مهرجان الدهانات يجمّل شرم الشيخ استعدادا لمنتدى شباب العالم

قام شباب جنوب سيناء بتجميل وتلوين شوارع وميادين شرم الشيخ ضمن مبادرة الشباب المشاركين في مهرجان الوان ملتقى الدهانات العربية والأفريقية الأكبر في مصر والشرق الأوسط، المقام حاليا بشرم الشيخ ، فى رسم البلدورات وتجميل الميادين وجدارية للتراث السيناوي مهداه من الشركات المشاركة وذلك تحت رعاية غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ومحافظة جنوب سيناء وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وأشرف ابراهيم رئيس المهرجان واللواء محمد عبد الجواد والإعلامية بسنت الباجورى ، وعدد من رؤساء الشركات .



كما شهدت فعاليات المهرجان حفل الوان من خلال إلقاء مساحيق الألوان في الهواء والرسم على وجوه الأطفال بالألوان المبهجة الطبيعية صديقة البيئة والتى تفاعل معها المشاركون ونالت إعجابهم .



وقال اشرف ابراهيم رئيس المهرجان ان هذه المبادرة من مهرجان الوان تهدف الى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية من رجال الأعمال والمال ، حيث شارك اكثر من ١٠٠ شاب وفتاه فى المبادرة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بجنوب سيناء والتى تأتى ضمن استعدادات شرم الشيخ لاستقبال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي سينطلق خلال أيام .



وسوف يختتم المهرجان فعالياته غدا بمشاركة 17 دولة وحضور 1700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية وشرق آسيا ورجال المال والأعمال وكبار الشخصيات من العاملين والمهتمين بقطاع الدهانات والديكور، للاطلاع على أحدث التطورات الصناعية في هذا المجال وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصرى في هذه الدول.

