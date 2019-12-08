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رياضة

نهائي خليجي 24.. منتخب البحرين يحرز أول أهدافه في شباك السعودية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:40 م
حمد الرميحي لاعب
حمد الرميحي لاعب منتخب البحرين
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حسام الحارتي
أحرز محمد الرميحي لاعب منتخب البحرين الهدف الأول في شباك السعودية في اللقاء الذي يجمعهما الآن ضمن نهائي كأس خليجي "24".

وتمكن محمد الرميحي من إحراز هدف تقدم منتخب البحرين في الدقيقة "68" من خلال تمرير قوية لتسكن أقصى يمين حارس مرمى المنتخب السعودي.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي السعودية والبحرين في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد خليفة الدولي في نهائي كأس خليجي "24 بالتعادل السلبي.

شهدت المباراة منافسة قوية بين المنتخبين وفرض المنتخب السعودي سيطرته وأهدر سالم الدوسري فرصة هدف من تسديدة صاروخية اصطدمت بعارضة مرمى منتخب البحرين.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى حصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة عقب عرقلة جاسر الشيخ لياسر الدوسري لاعب المنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء ليهدر سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي ركلة الجزاء عقب اصطدامها بالعارضة.

شاهد أيضًا.. سلمان الفرج يهدر ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لخوض نهائي خليجي "24" كالآتي:

حراسة المرمى:- فواز القرني
الدفاع: " ياسر الشهراني ، زياد تمبكتي ، محمد الخبراني ، سلطان الغنام".
خط الوسط:" سلمان الفرج ، عبدالله عطيف ،محمد كنو".
الهجوم:،" عبدالله الحمدان، سالم الدوسري ، نواف العابد".

فيما خاض منتخب البحرين تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: "سيد جعفر".

خط الدفاع : "سيد باقر، أحمد نبيل، راشد الحوطي".
خط الوسط : "علي حرم، على مدن، جاسم الشيخ، كميل الأسود، مهدي حميدان".
خط الهجوم : "علي الرميحي".

ويسعى منتخب البحرين لتحقيق اللقب الأول في تاريخه فيما يسعى منتخب السعودية لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.
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