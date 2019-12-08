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رياضة

نهائي خليجي 24.. سلمان الفرج يهدر ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:20 م
المنتخب السعودي
المنتخب السعودي
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حسام الحارتي
أهدر المنتخب السعودي ضربة جزاء أمام منتخب البحرين في اللقاء الذي يجمع بينهما مساء اليوم ضمن نهائي خليجي "24" المقام على استاد خليفة الدولي.

وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة عقب عرقلة قوية من جاسر الشيخ لياسر الدوسري لاعب المنتخب السعودي داخل منطقة الجزاء .

وأهدر سلمان الفرج لاعب المنتخب السعودي ركلة الجزاء عقب اصطدامها بالعارضة.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لـ نهائي خليجي "24"، كالآتي:

حراسة المرمى:- فواز القرني
الدفاع: " ياسر الشهراني ، زياد تمبكتي ، محمد الخبراني ، سلطان الغنام".
خط الوسط:" سلمان الفرج ، عبدالله عطيف ،محمد كنو".
الهجوم:،" عبدالله الحمدان، سالم الدوسري ، نواف العابد".
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