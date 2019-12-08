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رياضة

نهائي خليجي 24: العارضة تحرم المنتخب السعودي من تسجيل أول أهدافه في شباك البحرين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:18 م
سالم الدوسري لاعب
سالم الدوسري لاعب المنتخب السعودي
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حسام الحارتي
أهدر المنتخب السعودي بقيادة هيرفي رينارد أولي أهداف في شباك منتخب البحرين في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن على استاد خليفة الدولي ضمن نهائي خليجي "24".

وعقب اندلاع صافرة المباراة تمكن سالم الدوسري من تسديد صاروخية اصطدمت بالعارضة العلوية لمرمى منتخب البحرين والتي كادت أن تسكن الشباك .

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لخوض نهائي خليجي "24"، كالتالي :

راسة المرمى:- فواز القرني
الدفاع: " ياسر الشهراني ، زياد تمبكتي ، محمد الخبراني ، سلطان الغنام".
خط الوسط:" سلمان الفرج ، عبدالله عطيف ،محمد كنو".
الهجوم:،" عبدالله الحمدان، سالم الدوسري ، نواف العابد".

ومن المقرر أن تذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت المفتوحة بصوت المعلق الكروي يوسف سيف
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