الكونفدرالية الأفريقية.. المصري يضيف الهدف الثالث في شباك رينجرز النيجيري

عزز فريق المصري البورسعيدي من تقدمه على ضيفه رينجرز النيجيرى لتصبح النتيجة 3-0، في المباراة المقامة حاليًا بينهما على استاد الإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية.



جاءت ثالث الأهداف عبر مفتاح طقطق فى الدقيقة 48 عقب دقائق من انطلاق صافرة الشوط الثاني.



وأحرز هدف المصري الأول النيجيرى أوستن أموتو من صناعة الليبى مفتاح طقطق، وعزز أحمد ياسر من تقدم فريقه بالهدف الثانى بعد عرضية من الجبهة اليمنى سقطت خلف حارس رينجرز معلنة عن الهدف الثانى لأبناء إيهاب جلال.



ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثانى بجدول المجموعة بفارق الأهداف عن بيراميدز المتصدر برصيد 3 نقاط ، بينما يحتل رينجرز النيجيرى مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط .



