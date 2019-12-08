بالقوة الضاربة | ديسابر يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة بطل موريتانيا

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو الموريتاني بعد قليل على استاد الدفاع الجوي ضمن ثاني مباريات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ويلفريد كانون
خط الوسط: إسلام عيسى - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي
وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبدالله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ويلفريد كانون
خط الوسط: إسلام عيسى - محمد فاروق - نبيل عماد دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري
خط الهجوم: جون أنطوي
وعلى دكة البدلاء: المهدي سليمان - دودو الجباس - عبدالله السعيد - عمر لعيوني - محمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري