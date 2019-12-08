الرائحة كشفت المستور .. العثور على جثة موظف كهرباء داخل منزله بالإسماعيلية

قرر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الاسماعيلية انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة رجل فى العقد الرابع من العمر موظف بشركة كهرباء القناة عثر عليه داخل منزله بمنطقة المنايف دائرة مركز شرطة ابوصوير فى حالة تعفن، ومربوط بحبل من منطقة الصدر والوسط ومعلق بسقف بحجرته بمنطقة الكيلو 7 دائرة مركز ابوصوير، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال اهل المتوفي وجيرانه.



وأشارت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية وباشرها محمد الطيب رئيس نيابات مركز الاسماعيلية واحمد عاشور وكيل اول النائب العام بحضور محمد مجدى مسؤول تحقيقات النيابة العامة ان اهالى منطقة العطارة بالمنايف بدائرة مركز ابوصوير بخروج رائحة كهرية من داخل منزل جارهم عماد.أ.س وبالاتصال بشرطة النجدة وانتقل العميد غزالى عسكر مامور مركز ابوصوير وبفتح المنزل تبين وجود جثة المتوفى وملقاه على سريره ومربوط بحبل من منطقة الوسط ومعلق بسقف الغرفة التى يقيم فيها ، وباخطار النيابة العامة تم وضع حراسة على المنزل لحين وصول الطبيب الشرعي ، ورجال الأدالة الجنائية .



وأكد أهل المتوفى فى تحقيقات النيابة ان المتوفى يعمل موظف بشركة كهرباء القناة ويبلغ من العمر 45 عاما وهو منفصل عن زوجته وابنائه المقيمين بمحافظة الشرقية منذ 6 سنوات اصيب خلالها بحالات اكتئاب شديدة ، ولكنه تعافى منها منذ فترة ، وانه كان فى زيارة الى اولاده لتقديم كسوة الشتاء يوم الثلاثاء الماضي، ولم يظهر بعدها او يرد على الهاتف ، حتى فوجئنا باتصال الشرطة.



بينما قال الجيران فى تحقيقات النيابة إن المتوفى يتمتع بسمعة طيبة بين جيرانه وانه جسن الخلق ، ولم يشاهدوه منذ 4 أيام تقريبا حتى ظهرت رائحة كريهة من منزله والاتصال بالشرطة.