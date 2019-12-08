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أحمد موسى: أبراج الإسكندرية ومدينة نصر والمنتجعات غير مسجلة في الشهر العقاري

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:09 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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حمزة شعيب
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب هدد وزير العدل باستجواب، معقبًا "لم تحدث من قبل خاصة أن الوزير لديه حصانة".

وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن مجلس النواب يعمل على حل مشاكل الشعب فعليا، معلقا "الدكتور على عبدالعال بيدور على مصالح الشعب وبيتجاوب مع الناس".

وأشار إلى أن "أزمة الشهر العقاري تؤرق الجميع، والدكتور عبد العال طالب الحكومة بالاهتمام بالشهر العقاري خاصة أن معظم المواطنين يعانون من المكاتب"، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب صرح بأن الشهري العقاري هو المسئول عن عدم تسجيل 95% من العقارات في مصر.

وكشف الإعلامي عن أن أبراج محافظة الإسكندرية ومنطقة مدينة نصر بالقاهرة والمنتجعات غير مسجلة في الشهر العقاري، متابعًا: "إذا تم تسجيل الوحدات العقارية الدولة ستحصل على أموال طائلة".

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