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فن

تمهيدا لطرحه مطلع 2020 .. جنات تواصل العمل على ألبومها الجديد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:25 م
جنات
جنات
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آيه عاطف
تعقد الفنانة جنات، جلسات عمل متكررة خلال الفترة الحالية داخل الاستديو بصحبة فريق عمل البومها القادم تمهيدًا لطرحه في مطلع العام الجديد 2020.

وتعاونت جنات مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، كان من بينهم كريم حكيم، والملحن خالد فتوح، والموزعين أدهم، وإلهامي دهيمة.

يذكر أن قامت مؤخرًا بغناء أغنية "لسة هتحلى" تتر مسلسل "كارمن" للفنانة ريهام حجاج، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا أثناء عرضه.

كما طرحت أغنية بعنوان "انت الاحساس" على شكل سينجل، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان الملحن الموسيقي محمد رفاعي.
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